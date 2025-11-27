Kartaltepe TOKİ Anahtar Teslimi 28 Kasım 2025'te

Karabük'te tamamlanan 280 konutun anahtar teslim töreni, 28 Kasım 2025 Cuma günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 17:17
280 konut sahiplerine kavuşuyor

Karabük’te yürütülen "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kapsamında tamamlanan 280 konut, hak sahiplerine teslim ediliyor. AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Kartaltepe TOKİ projesinin tamamlandığını duyurarak vatandaşlara "evlerine kavuşuyorlar" müjdesini verdi.

Tören, 28 Kasım 2025 Cuma günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Salt, törende yaşanacak heyecana dikkat çekerek, "Anahtarları teslim ederek bu mutluluğu hep birlikte paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Ferhat Salt, Karabük’te yaşam kalitesini artıracak çalışmaların süreceğini vurgulayarak, hemşehrilerimizi yeni yuvalarına kavuşturmanın büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Salt, şehir ihtiyaçlarına yönelik projelerin hayata geçirilmeye devam edeceğini söyledi.

Salt ayrıca projeye destek verenlere teşekkür ederek aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ile Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın katkılarını vurguladı.

Törenle birlikte Kartaltepe TOKİ’deki hak sahipleri yeni evlerine kavuşacak; Karabük’te önemli bir konut projesi daha tamamlanmış olacak.

