Kartepe Kent Konut Evleri'nde Yoğun Tempo — 12 Blok, 144 Konut, 2026 Teslim

Kartepe Kent Konut Evleri'nde çalışmalar hız kesmiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kent Konut A.Ş. tarafından projelendirilen Kartepe Kent Konut Evleri projesinde inşaat çalışmaları planlanan takvim doğrultusunda hızla ilerliyor. Proje, Kartepe Sarımeşe Mahallesi'nde hayata geçiriliyor ve bölgeye yeni bir yaşam alanı kazandırması hedefleniyor.

Şantiyede eş zamanlı ilerleyen imalatlar

Toplam 12 blok ve 144 konuttan oluşan projede altyapı ve üstyapı imalatları eş zamanlı olarak yürütülüyor. Şantiye sahasında yoğun bir tempo hakim; dolgu, su yalıtımı, kalıp ve demir işleri titizlikle devam ediyor.

İnşaatta güncel durum

Sahadaki ilerleme şu şekilde rapor edildi: 9 blokta kazı işlemleri tamamlandı, 7 blokta temel imalatları gerçekleştirildi. Bir blokta betonarme imalatı tamamlanırken, diğer bir blokta son kat beton dökümüne geçildi.

Projenin sundukları

Modern mimari çizgilerle tasarlanan Kartepe Kent Konut Evleri, sosyal alanlar, çocuk oyun parkları, spor salonu, otoparklar ve peyzaj düzenlemeleriyle donatılacak. Projenin bölgeye değer katması ve yaşam standartlarını yükseltmesi amaçlanıyor.

Projede tamamlanma hedefi: 2026

Kent Konut’un vizyonu doğrultusunda şekillenen projenin 2026 yılı içerisinde tamamlanması ve teslim edilmesi planlanıyor.

