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Kaşkay Türklerinin Kültürel Mirası: Tarihi Tamgalar ve El Sanatları

Kaşkay Türkleri, İran'da tarihsel tamgaları ve zengin kültürel miraslarını hâlâ yaşatıyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 11:04
Kaşkay Türklerinin Kültürel Mirası: Tarihi Tamgalar ve El Sanatları

Tarihi Türk tamgaları, Kaşkay Türklerinin kültürel, mimari ve el sanatlarında yaşamaya devam ediyor. İran’ın Şiraz kentinde yoğun şekilde bulunan Kaşkay Türkleri, kendine has yerel kıyafetleri, el emeği halı ve kilim motifleriyle dikkat çekiyor.

Oğuz boyundan gelen Kaşkaylar, konargöçer yaşam tarzlarıyla birlikte çoğunlukla hayvancılıkla uğraşıyorlar. Bu durum, dışarıdan bakıldığında zengin bir kültürel mirasa sahip olmadıkları yanılgısını doğurabilir. Ancak Kaşkaylar, aslında ciddi bir kültür mirasının taşıyıcılarıdır.

Yerel kıyafetleri ve geleneksel yemekleriyle Kaşkaylar, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Ancak bu topluluğun köklü tarihi ve kültürel mirası, çoğu zaman gözden kaçıyor. Bir elbiseye ya da halıya işlenen motiflerin görsel güzellikleri, arka planda taşıdıkları kültürel anlamla birleştiğinde daha büyük bir değer kazanıyor.

Kaşkay Türklerinin el işçiliği ve mimari eserleri, Anadolu kültürü ile benzerlik gösteriyor. Bu durum, ortak bir tarih ve kültüre bağlı olduğu değerlendiriliyor. Tarihte Türkler tarafından kullanılan semboller, günümüzde Kaşkaylar tarafından da hâlâ yaşatılıyor.

Bölgedeki tamgalar, “İl Ocağı” adı verilen kayalara işleniyor ve bu noktalar, tarihleri boyunca mevsimlik göçlerin kesişim alanı olarak önemli bir rol oynamış. İranlı yazar Hüseyin Cedi Bayat, Kaşkay bölgelerinde pek çok Oğuz tamgası keşfettiğini belirtirken, bazı sembollerin hazine avcıları ve meraklı kişiler tarafından tahrip edildiğini vurguluyor.

Bayat, Kaşkay Türklerinin tarihsel mirasını korumanın, toplumun her bireyi için ahlaki bir sorumluluk olduğunu savunuyor. Şiraz'daki Kerim Han Kalesi, bölgedeki tamga hazineleri açısından önemli bir merkez olarak öne çıkıyor. Kale, Kaşkayların sembolü olan anne tamgasıyla süslenmiş kulelerle donatılmış durumda.

Kaşkay Türkleri, düğünlerde de yaratılışın ve bereketin sembolü olan dörtgen tamgayı kullanarak kültürel miraslarını yaşatmaya devam ediyor. Anadolu kültürüne en yakın olan bu toplum, tarihlerinden taşıdıkları motiflerle gelecek nesillere dayalı bir köprü kuruyor.

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