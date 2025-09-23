Kassam Tugayları Gazze'de Merkava Tankını 'Yasin 105' ile Hedef Aldı

Saldırı Tel el-Heva'da gerçekleşti; can kaybına ilişkin bilgi verilmedi

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'nde bir İsrail tankına saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Tugayların Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait Merkava tipi bir tankın "Yasin 105 roketi" ile hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada saldırının, işgalci İsrail ordusunun Gazze kentinde Filistin halkına yönelik uyguladığı soykırım ve zorla göç politikalarına karşılık yapıldığı kaydedildi.

Saldırıya ilişkin açıklamada, İsrail ordusundaki can kaybı ve yaralanmalara ilişkin bilgi verilmedi.

Bölgedeki görgü tanıklarının Anadolu Ajansı (AA) muhabirine aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusuna ait askeri araçlar kentin güneybatı kavşağındaki Tel el-Heva Mahallesi'nin kuzeyine kadar ilerlemiş durumda. Tanıklar, askeri araçların El-Enbaşi Hasan Camii çevresinde konuşlandığını bildirdi.