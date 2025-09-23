Kassam Tugayları Gazze'de Merkava Tankını 'Yasin 105' ile Hedef Aldı

Kassam Tugayları, Gazze'nin Tel el-Heva Mahallesi'nde İsrail'e ait Merkava tankını 'Yasin 105' roketiyle hedef aldığını açıkladı; can kaybı bilgisi paylaşılmadı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 15:24
Kassam Tugayları Gazze'de Merkava Tankını 'Yasin 105' ile Hedef Aldı

Kassam Tugayları Gazze'de Merkava Tankını 'Yasin 105' ile Hedef Aldı

Saldırı Tel el-Heva'da gerçekleşti; can kaybına ilişkin bilgi verilmedi

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'nde bir İsrail tankına saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Tugayların Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait Merkava tipi bir tankın "Yasin 105 roketi" ile hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada saldırının, işgalci İsrail ordusunun Gazze kentinde Filistin halkına yönelik uyguladığı soykırım ve zorla göç politikalarına karşılık yapıldığı kaydedildi.

Saldırıya ilişkin açıklamada, İsrail ordusundaki can kaybı ve yaralanmalara ilişkin bilgi verilmedi.

Bölgedeki görgü tanıklarının Anadolu Ajansı (AA) muhabirine aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusuna ait askeri araçlar kentin güneybatı kavşağındaki Tel el-Heva Mahallesi'nin kuzeyine kadar ilerlemiş durumda. Tanıklar, askeri araçların El-Enbaşi Hasan Camii çevresinde konuşlandığını bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da 'Asker Ressamlar' Sergisi MKE İmalat-ı Harbiye Müzesi'nde Açıldı
2
Bursa Karacabey'de Yangın: 3 Kişi Öldü — Yaralı Kadın Olay Anını Anlattı
3
Muş'ta Okul Sporları Toplantısı: Vali Çakır'dan Eğitim ve Spor Vurgusu
4
Asadov, Bakan Tekin'i Kabul Etti: Bakü'de Eğitim İşbirliğinde Yeni Adımlar
5
Amasya'da 8 Afgan düzensiz göçmen yakalandı
6
Bodrum'da Silahlı Kavga: 2 Zanlı Tutuklandı
7
Bakan Göktaş BM'de: "Aileden Başlayan Küresel Dayanışma" ve Dijital Çocuk Hakları

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek