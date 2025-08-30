DOLAR
Kassam Tugayları Gazze’de Zırhlı Araca Patlayıcı Saldırısı Düzenledi

Kassam Tugayları, Gazze’nin Zeytun Mahallesi’nde İsrail askerlerini taşıyan zırhlı araca patlayıcıyla saldırdı; bölgede çatışma ve yoğun bombardıman bildirildi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 22:44
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 22:44
Olayın ayrıntıları ve çatışma haberleri

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi’nde, İsrail askerlerini taşıyan bir zırhlı araca patlayıcılarla saldırı düzenlediğini duyurdu.

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Üniversitesi yakınlarında bulunan İsrail askerlerine ait zırhlı personel aracının "güçlü patlayıcılarla" hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, saldırının ardından yaralı askerlerin tahliyesi için bölgeye bir İsrail helikopterinin indiği aktarıldı.

Kassam Tugayları, saldırının bilançosuna ilişkin bilgi paylaşmazken, İsrail ordusunun aynı bölgede sivillerin boşaltılması için "tehlikeli savaş bölgesi" ilan ettiği alanlarda yoğun saldırılar düzenlediğinin altını çizdi.

Öte yandan, İbranice yayın yapan i24 News kanalı, İsrail güçlerinin Gazze Şehri’nin dış kesimlerinde ilerleyişi sırasında hava saldırıları ve ağır topçu ateşi eşliğinde şiddetli çatışmalar yaşandığını bildirdi.

