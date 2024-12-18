Kassam Tugayları'ndan Açıklama: Gazze'de 6 İsrail Askeri Öldürüldü

Kassam Tugayları'ndan Sarsıcı İddia

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gerçekleştirdikleri operasyonlarla 6 İsrail askerini öldürdüklerini duyurdu.

Asker Taşıyıcı Araç Patlatıldı

Kassam Tugayları, Telegram platformu üzerinden yaptıkları açıklamada, Cibaliya Mülteci Kampı ortasında bulunan El-Hulefa Camii yakınında sıfır mesafeden 5 İsrail askerinin öldürüldüğünü bildirdi.

Ayrıca, Beyt Lahiya kentinin batısında İsrail ordusuna ait bir Merkava tankı yanında bir asker öldürülerek, silahının ele geçirildiği ve tanka iki el bombası atıldığı ifade edildi.

Et-Tevam bölgesinde ise bir İsrail askerinin keskin nişancı tarafından yaralandığı bilgisi aktarıldı. Kassam Tugayları, Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusunda yer alan bir asker taşıyıcı aracın patlatıldığını da kaydetti.

İsrail ordusu, bu açıklamalar hakkında henüz bir yanıt vermedi.