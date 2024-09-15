Kassam Tugayları'ndan Husilere Dikkat Çeken Açıklama

Husilerin İsrail saldırılarının savaşın seyrini etkilemesi bekleniyor. Kassam Tugayları önemli detaylar paylaştı.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 17:16
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 17:16
Kassam Tugayları'ndan Husilere Dikkat Çeken Açıklama

Kassam Tugayları'ndan Husilerin Saldırısına Yorum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Husilerin gerçekleştirdiği saldırının, Aksa Tufanı'nın seyrini önemli ölçüde etkileyeceğini öne sürdü. Bugün yapılan saldırıda, Husilerin kullandığı silah ve hedef tercihinin, savaşın gidişatına yönelik nitelikli bir değişim yaratacağı ifade edildi.

Ebu Ubeyde'den Açıklamalar

Kassam Tugaylarının Askeri Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Husilerin Tel Aviv yakınlarında bir askeri hedefi vurduğunu duyurdu ve bu durumun koz olarak güçlü bir adım olabileceğini belirtti. Ayrıca, İsrail'in yeni cephelerde savaşı genişletme noktasında yaşadığı acziyetin altını çizdi.

Husilerin Saldırı Yöntemi

Ebu Ubeyde, "Yemenli kardeşlerimizin bizimle paylaştığı bilgiler ile Husilerin operasyonu, Aksa Tufanı'nın seyri üzerinde etkili olacaktır. Siyonist güçler Gazze'de derin bir çıkmaza girdi. Bugün düşman, bir füzeye karşı koyma konusunda başarısız oldu," dedi.

Husilerin Askeri Gücü

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya platformunda yaptığı video açıklamasında, İsrail'e yeni bir hipersonik balistik füzeyle etkili bir saldırı gerçekleştirdiklerini bildirdi. İsrail Ordu Sözcülüğü ise, Yemen'den fırlatılan füzelerin ülkenin merkezine düştüğünü ve çok sayıda saldırı alarmının devreye girdiğini duyurdu.

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