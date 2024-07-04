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Kastamonu Azdavay'da orman yangını çıktı, ekipler müdahalede!

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan ekiplerin yoğun çalışmalarıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın havadan ve karadan söndürülmeye çalışılıyor.

Yayın Tarihi: 04.07.2024 19:37
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 19:37
Kastamonu Azdavay'da orman yangını çıktı, ekipler müdahalede!

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde, Mehmet Çelebi köyü ormanlık alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına karadan müdahale etmeye başladı. Yangının büyümesi üzerine bölgeye helikopter de gönderildi.

Havadan ve karadan yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının söndürülmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Yangının Nedeni Henüz Bilinmiyor:

Yangının nasıl başladığına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Yetkililer yangının nedenini araştırıyor.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, helikopter ve arazözler yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor. Bölgede soğutma çalışmaları da devam ediyor.

Yetkililer, vatandaşlardan orman yangınlarına karşı dikkatli olmalarını ve yangın gördüklerinde 112 veya 177'yi aramalarını rica etti.

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