Kastamonu Bozkurt'ta Kayıp Anne Huriye Helvacı ve 5 Yaşındaki Oğlu İçin Arama 3. Günde

Arama Çalışmaları Yoğunlaştırıldı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde kaybolan anne ile 5 yaşındaki oğlunu arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün Bozkurt ilçesinde Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarındaki evlerinden ayrılan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı’dan bir daha haber alınamadı.

Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile komando birlikleri katılıyor. Ekipler için Kızılay ikram aracı konuşlandırılırken, gönüllü vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

Aramalar, Huriye Helvacı’nın telefon sinyalinin son alındığı Köseali köyü ile Keşlik köyü civarında yoğunlaştırıldı. Dün gece saatlerine kadar süren çalışmalar bu sabah yeniden başlatıldı.

Çalışmaların üçüncü gününde Ankara'dan gelen AFAD ekipleri kadavra köpekleriyle desteğe katıldı. Ekipler, anne ve oğlunu bulmak için havadan dronla tarama yaparken, karadan da ormanlık alanda aramalarını sürdürüyor.

