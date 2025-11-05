Kastamonu Bozkurt’ta Kayıp Anne Huriye Helvacı ve 5 Yaşındaki Oğlu İçin Arama 3. Günde

Kastamonu Bozkurt'ta 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman için başlatılan arama çalışmaları üçüncü gününde sürüyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 09:46
Kastamonu Bozkurt’ta Kayıp Anne Huriye Helvacı ve 5 Yaşındaki Oğlu İçin Arama 3. Günde

Kastamonu Bozkurt'ta Kayıp Anne Huriye Helvacı ve 5 Yaşındaki Oğlu İçin Arama 3. Günde

Arama Çalışmaları Yoğunlaştırıldı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde kaybolan anne ile 5 yaşındaki oğlunu arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün Bozkurt ilçesinde Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarındaki evlerinden ayrılan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı’dan bir daha haber alınamadı.

Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile komando birlikleri katılıyor. Ekipler için Kızılay ikram aracı konuşlandırılırken, gönüllü vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

Aramalar, Huriye Helvacı’nın telefon sinyalinin son alındığı Köseali köyü ile Keşlik köyü civarında yoğunlaştırıldı. Dün gece saatlerine kadar süren çalışmalar bu sabah yeniden başlatıldı.

Çalışmaların üçüncü gününde Ankara'dan gelen AFAD ekipleri kadavra köpekleriyle desteğe katıldı. Ekipler, anne ve oğlunu bulmak için havadan dronla tarama yaparken, karadan da ormanlık alanda aramalarını sürdürüyor.

KASTAMONU’NUNBOZKURTİLÇESİNDE EVLERİNDEN AYRILDIKTAN SONRA KAYBOLAN ANNE İLE 5 YAŞINDAKİ OĞLUNU...

KASTAMONU’NUNBOZKURTİLÇESİNDE EVLERİNDEN AYRILDIKTAN SONRA KAYBOLAN ANNE İLE 5 YAŞINDAKİ OĞLUNU ARAMA ÇALIŞMALARI İKİNCİ GÜNÜNDE DEVAM EDİYOR.

KASTAMONU’NUNBOZKURTİLÇESİNDE EVLERİNDEN AYRILDIKTAN SONRA KAYBOLAN ANNE İLE 5 YAŞINDAKİ OĞLUNU...

İLGİLİ HABERLER

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Ücretsiz Enstrüman Kurslarına Yoğun İlgi
2
Bolu TEM Otoyolu'nda Yolcu Otobüsünün Motoru Alev Aldı
3
Diyarbakır'da 200 binde 1 Morgagni hernisi: 2 yaşındaki Tevab Aram sağlığına kavuştu
4
İdil'de Fıstık Hasadı Başladı: 13 Bin Ağaç Ekonomiye Can Suyu
5
Tarsus’ta Amigurumi Atölyesi Lösemili Çocuklara Umut Oldu
6
Siirt'te Karaciğer Nakli Geçiren Ömer Özüm Tüm Organlarını Bağışladı

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri