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Kastamonu-Çatalzeytin Kara Yolu Heyelanla KAPANDI, Dronla Görüntülendi

Kastamonu-Çatalzeytin kara yolunda meydana gelen heyelan, ulaşımı etkileyerek alternatif güzergahlar kullanılmasına neden oldu.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 16:43
Kastamonu-Çatalzeytin Kara Yolu Heyelanla KAPANDI, Dronla Görüntülendi

Kastamonu-Çatalzeytin kara yolu, bölgede etkili olan yağışların ardından meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Olay, ilçe merkezine 7 kilometre mesafede bulunan Çelebiler Mahallesi mevkisinde gerçekleşti ve kara yolunun yaklaşık 40 metrelik kısmı çöktü.

İlçede bir haftadır süren yağışların ardından yaşanan bu olay, sürücülerin ve yolcuların ulaşımını olumsuz etkilerken, Kastamonu ve çevresindeki vatandaşlar alternatif güzergah olan Bozkurt ve Abana ilçelerini kullanmak zorunda kaldı.

Ulaşımın yeniden sağlanması için Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde yoğun bir çalışma yürütüyor. Kara yolunun çöken kısmı ve ekiplerin yürüttüğü çalışmalar, dronla havadan görüntülendi.

Heyelan nedeniyle kapanan Kastamonu-Çatalzeytin kara yolu dronla görüntülendi.

Heyelan nedeniyle kapanan Kastamonu-Çatalzeytin kara yolu dronla görüntülendi.

Heyelan nedeniyle kapanan Kastamonu-Çatalzeytin kara yolu dronla görüntülendi.

Heyelan nedeniyle kapanan Kastamonu-Çatalzeytin kara yolu dronla görüntülendi.

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