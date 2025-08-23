Kastamonu'da 4 ilçede 23 Ağustos'ta denize girme yasağı

Kastamonu'da 4 ilçede denize girme yasağı ilan edildi
Dalga yüksekliği gerekçesiyle 23 Ağustos Cumartesi kısıtlama
Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Abana, Bozkurt, Çatalzeytin ve İnebolu ilçelerinde denize girme yasağı getirildi.
Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, dalga boyu yüksekliği nedeniyle Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince ilçelerin mülki sınırları içerisinde 23 Ağustos Cumartesi günü denize girişlerin yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.