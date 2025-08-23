DOLAR
Kastamonu'da 4 ilçede 23 Ağustos'ta denize girme yasağı

Kastamonu'da Abana, Bozkurt, Çatalzeytin ve İnebolu'da 23 Ağustos Cumartesi günü dalga yüksekliği nedeniyle denize girme yasağı getirildi.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 13:36
Kastamonu'da 4 ilçede denize girme yasağı ilan edildi

Dalga yüksekliği gerekçesiyle 23 Ağustos Cumartesi kısıtlama

Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Abana, Bozkurt, Çatalzeytin ve İnebolu ilçelerinde denize girme yasağı getirildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, dalga boyu yüksekliği nedeniyle Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince ilçelerin mülki sınırları içerisinde 23 Ağustos Cumartesi günü denize girişlerin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

