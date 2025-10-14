Kastamonu'da Gıda Denetimleri: 9 Ayda 90 İşletmeye 11 milyon 644 bin 539 lira Ceza

Kastamonu'da 2025'in İlk 9 Ayında Gıda Denetimleri Sıkı Tutuldu

Kastamonu Valiliği, 2025 yılının ilk 9 ayında yürütülen gıda denetimlerinin sonuçlarını açıkladı. Valilik açıklamasında, tüketici sağlığının korunması ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasının sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.

Denetim ve Numune Çalışmaları

Açıklamada, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmalarda 5 bin 598 denetim gerçekleştirildiği belirtildi. Alo 174 hattına gelen 208 şikayet değerlendirildi ve gıdalardan alınan 253 numune analiz edildi.

Yaptırımlar ve Hukuki İşlemler

Yürütülen denetimler sonucunda 90 işletmeye idari yaptırım uygulanırken, toplam 11 milyon 644 bin 539 lira ceza kesildi. Ayrıca, 6 işletme hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Valilik, tüketicilerin korunmasına yönelik kontrollerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

