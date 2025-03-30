Kastamonu'da Görüş Mesafesini Azaltan Yoğun Sis Etkili Oluyor

Kastamonu'da Yoğun Sis Alarmı

Kastamonu'nun Abana ve Bozkurt ilçelerinde, öğle saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, özellikle Karadeniz kıyısındaki Abana'nın tamamını ve Bozkurt'un bir bölümünü kapladı.

Bu sis bulutu, görüş mesafesinin ciddi şekilde düşmesine neden oldu. Yerel halk ve sürücüler, olumsuz hava koşulları nedeniyle dikkatli olmaya çağrıldı.

Doğanın bu görsel şöleni, dronla görüntülenerek, ilgi çekici anlar kaydedildi.

Hava koşullarının kısa süre içinde değişebileceği belirtiliyor, bu yüzden vatandaşların önlem alması öneriliyor.

Kastamonu'nun Abana ve Bozkurt ilçelerinde sis etkili oldu.

Kastamonu'nun Abana ve Bozkurt ilçelerinde sis etkili oldu.