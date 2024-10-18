Kastamonu'da Kar Yağışı Ekiplerin Çalışmalarını Arttırdı

Kastamonu'da Meteorolojik Uyarılar

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, devam eden kar yağışı sebebiyle ilgili ekiplerin çalışmalarını yoğunlaştırdığını açıkladı. Dallı, bu yıl kentin beyaz örtü ile erken buluştuğuna dikkat çekti.

Kar Yağışı ve Yoğun Çalışmalar

Yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan yağışların, hava durumuna dair meteorolojik verilerle desteklendiğini belirten Dallı, "Meteorolojik verilere göre kar yağışının hafta sonu da aralıklarla devam etmesi bekleniyor," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan zirai don ve gizli buzlanma uyarılarına da dikkat çeken Dallı, "Ekiplerimiz, karla mücadele başta olmak üzere ilgili tüm hususlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Kıymetli hemşehrilerimizin de uyarıları dikkate alarak tedbirli olmalarını rica ediyoruz," şeklinde konuştu.