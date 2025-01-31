Kastamonu'da Kardelenler Sıcak Havaya Aldandı, Erken Çiçek Açtı

Kastamonu'da Erken Bahar Habercisi: Kardelenler Çiçek Açtı

Kastamonu'da sıcak havanın etkisiyle "baharın müjdecisi" olarak bilinen kardelenler, ocak ayında çiçek açarak doğanın güzelliklerine renk kattı. Şenpazar ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, hem bölgede hem de vatandaşlar arasında şaşkınlığa neden oldu.

Kardelenlerin Erken Çiçek Açması Şaşırttı

Mart ayında karın içinden çıkarak açmaları beklenen kardelenler, bu yıl ocak ayında filizlenmeye başladı. Aşıklı Köyü Muhtarı Yüksel Erdoğan, bölgedeki iklim değişikliği ve düşük kar yağışı nedeniyle kardelenlerin artık kış mevsiminde değil, daha erken açtığını dile getirdi. Erdoğan, "Kardelenler eskiden baharda açardı. Şimdi kış olmadığı için erken açıyor. Boyunları bükük kaldı." şeklinde konuştu.

Kar Yağmaması Su Kıtlığına Yol Açıyor

Muhtar Erdoğan, kasım ayında etkili olan kar yağışının ardından, son aylarda kar yağışının gerçekleşmediğini belirterek, bu durumun endişe verici olduğunu ifade etti. "Eskiden su kıtlığı çekmezdik. Şu anda burada bir metre kar olması lazım ancak 20 derece sıcaklık var." diyen Erdoğan, iklimin değişmesiyle birlikte doğanın dengesinin bozulduğunu da vurguladı.

Bu yıl kardelenlerin erken çiçek açması, Kastamonu'daki doğa severler için hem umut verici hem de iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne seriyor.

Kastamonu'da sıcak havaya aldanan "baharın müjdecisi" kardelenler, erken çiçek açtı. Şenpazar ilçesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle erken çiçek açan kardelenler, doğayı süsledi.

Kastamonu'da sıcak havaya aldanan "baharın müjdecisi" kardelenler, erken çiçek açtı. Şenpazar ilçesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle erken çiçek açan kardelenler, doğayı süsledi.