Kastamonu'da Şehit ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası Töreni Düzenlendi

Kastamonu'da Şehit ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası Töreni

Kastamonu'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni" düzenlendi. Tören, Valilik İstiklal Yolu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

24 Nisan 2021'de Hakkari Çukurca'da teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak 9 Mayıs 2021'de şehit olan Murat Nar'ın annesi Nezahet Nar ve 17 Ekim 2019'da Suriye Barış Pınarı Harekatı sırasında terör örgütü saldırısı sonucu sağ bacağını kaybeden gazi Emrah Demirci için Devlet Övünç Madalyası ve Beratları takdim edildi.

Vali Dallı: "Kahramanlıkları Şükranla Anıyoruz"

Törende konuşan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, kahramanların aziz hatırasını yaşatmak ve fedakarlıklarını taçlandırmak üzere bir araya geldiklerini belirtti. "Tarih boyunca vatanı, bayrağı, istiklali ve istikbali için gözünü kırpmadan mücadele eden nice kahramanlar yetiştirmiş büyük milletiz. Bugün de onların hatırasına sahip çıkıyor, kahramanlıklarını şükranla, minnetle anıyoruz." dedi.

Vali Dallı, ayrıca şehitlerin ve gazilerin hatırasının yalnızca ailelerinin değil, milletin ortak emaneti olduğuna dikkat çekerek, "Devletimiz daima onların yanındadır ve her zaman da yanlarında olmaya devam edecektir. Bugün burada sadece bir madalya takdim etmiyoruz. Kahramanlarımıza duyduğumuz minnet ve bağlılığı bir kez daha tüm cihana ilan ediyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Dallı tarafından Nezahet Nar ve Emrah Demirci'ye madalya ile beratlar teslim edildi. Törene, Garnizon Komutanı Asker Alma Bölge Başkanı Personel Albay Bayram Aktaş, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Mehmet Yüksel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan ile gaziler katıldı.

Kastamonu'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni" düzenlendi. Valilik İstiklal Yolu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda Kastamonu Valisi Meftun Dallı konuşma yaptı.

Kastamonu'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni" düzenlendi. Valilik İstiklal Yolu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda Kastamonu Valisi Meftun Dallı konuşma yaptı.