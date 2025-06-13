Kastamonu'da Üç Araçlı Trafik Kazası: 9 Yaralı

Kastamonu'da Üç Araçlı Trafik Kazası

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen çarpışmalı trafik kazası, 9 kişinin yaralanmasıyla sonlandı. Y.Ç'nin kullandığı 34 BKM 563 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolunun Tosya yakınlarında karşı şeride geçerek Ö.K yönetimindeki 34 LR 5648 plakalı panelvan ile A.Ö idaresindeki 41 ARV 299 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza Sırasında Yaralananlar

Kazanın ardından sürücüler ve araçlarda bulunan N.Ç, Y.K, M.E.K, A.K, Ş.T.Ö ve M.Ö yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde üç aracın çarpıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde üç aracın çarpıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.