DOLAR
38,85 0%
EURO
44,87 0%
ALTIN
4.344,5 0%
BITCOIN
4.097.966,39 -0,04%

Kastamonu'da Üç Araçlı Trafik Kazası: 9 Yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Sürücüler ve yolcular hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 21:50
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 21:50
Kastamonu'da Üç Araçlı Trafik Kazası: 9 Yaralı

Kastamonu'da Üç Araçlı Trafik Kazası

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen çarpışmalı trafik kazası, 9 kişinin yaralanmasıyla sonlandı. Y.Ç'nin kullandığı 34 BKM 563 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolunun Tosya yakınlarında karşı şeride geçerek Ö.K yönetimindeki 34 LR 5648 plakalı panelvan ile A.Ö idaresindeki 41 ARV 299 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza Sırasında Yaralananlar

Kazanın ardından sürücüler ve araçlarda bulunan N.Ç, Y.K, M.E.K, A.K, Ş.T.Ö ve M.Ö yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde üç aracın çarpıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde üç aracın çarpıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde üç aracın çarpıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde üç aracın çarpıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı'ndan Tarihi Rapor Yenileme Hamlesi

Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı

Vakıfbank'tan Emeklilere İnanılmaz Kampanya: 27.000 TL Promosyon!

Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Semerkant'ta 'Türk Dünyası ve Pir-i Türkistan' Paneli Gerçekleşti
2
Özbekistan'da Yesevi Yolu ve Mirası Paneli Gerçekleşti
3
İDDEF, 3 Milyonu Aşkın İhtiyaç Sahibine Kurban Etleri Ulaştırdı
4
Hatay'da Tekstil Atölyesinde Yangın: İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde
5
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 7. Etnospor Kültür Festivali'ne Ziyaret
6
Tokat'ta Kıbrıs Gazisi Faik Erekiçi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gaziantep’te Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Başvurular Başlıyor!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 5.000 TL Asker Adaylarına Destek

Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan Tarihi Rapor Yenileme Hamlesi

Haziran'da Çiftçilere Müjde: Destek Ödemeleri Geliyor!

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam

İŞKUR'dan Engelli Girişimcilere 580.000 TL Destek

Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi

Vakıfbank'tan Emeklilere İnanılmaz Kampanya: 27.000 TL Promosyon!

Alternatif Bank'tan 6.000 TL Nakit İade Fırsatı!

ON Dijital, Vatan Bilgisayar İle Kredi Kolaylığı Sunuyor