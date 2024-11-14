Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda İki Tutuklama!

Kastamonu'da Uyuşturucu ile Mücadelede Önemli Operasyon

Kastamonu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satan kişilere yönelik dev bir operasyon düzenledi.

Operasyon Detayları

Operasyon, bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Burada yapılan aramalarda bir miktar sentetik ecza hapı, uyuşturucu, esrar öğütücü, 3 ruhsatsız tabanca, 8 fişek ve muşta ele geçirildi.

Yakalanan Zanlılar Tutuklandı

Operasyonda yakalanan B.Z.Ş. ve H.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandılar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.