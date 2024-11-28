Kastamonu'da Yangın: Bir Yaralı, Kayıp Baba ve Engelli Oğul Aranıyor

Kastamonu'da Yangın Faciaya Yol Açtı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir evde çıkan yangın felaketine yol açtı. Baba ve engelli oğlu kayboldu! Yangında, bir kişi yaralanırken, evde olduğu düşünülen baba Sabri Gizli (80) ve engelli oğlu Salih Gizli'nin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

Yangın Aniden Patlak Verdi

İlçeye bağlı Yukarıberçin köyü'ndeki iki katlı evde, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin kullanılmaz hale gelmesine neden oldu. Yangının haberinin alınmasıyla birlikte, itfaiye ve sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.

Yaralı Kurtarıldı, Hayvanlar Telef Oldu

Yangında yaralı olarak kurtarılan Şahin Gizli (45), ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın sonucu, evin alt katındaki ahırda bulunan yaklaşık 50 küçükbaş hayvan da telef oldu. Ekipler, Şahin Gizli'nin verdiği bilgi doğrultusunda baba ve engelli kardeşi için kapsamlı bir arama çalışması başlattı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalar sürerken, olayın yarattığı üzüntü ve kayıplar köyde büyük bir yas atmosferi oluşturdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı, evde olduğu düşünülen baba ve engelli oğlunu arama çalışması sürüyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı, evde olduğu düşünülen baba ve engelli oğlunu arama çalışması sürüyor.