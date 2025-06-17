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Kastamonu Havalimanı'nda Uçak Kazası Tatbikatı Gerçekleştirildi

Kastamonu Havalimanı'nda yapılan uçak kazası tatbikatında 18 kurumdan 143 personel yer aldı, senaryo gereği yaralı yolcular tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 17:29
Kastamonu Havalimanı'nda Uçak Kazası Tatbikatı Gerçekleştirildi

Kastamonu Havalimanı'nda Uçak Kazası Tatbikatı

Kastamonu Havalimanı'nda, büyük bir uçak kazası tatbikatı gerçekleştirildi. Bu tatbikata, 18 farklı kurumdan toplam 143 personel ve 43 araç katıldı.

Senaryo Gereği Uçak Kazası

Tatbikat senaryosuna göre, İstanbul'dan Kastamonu'ya uçan bir uçakta 120 yolcu ve 6 mürettebat bulunmaktaydı. Uçak, inişi sırasında pistten çıkarak yangın çıkardı; yangına Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekipleri hızlıca müdahale etti.

Yaralıların Kurtarılması

Uçaktaki yaralılar, ARFF, UMKE ve AFAD ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde başarıyla tahliye edildi. Kayıp olduğu bildirilen 3 yolcu ise jandarma, JAK, ARFF, AFAD ve UMKE personeli tarafından ormanlık alanda bulundu.

Başarılı Gerçekleşen Tatbikat

Kastamonu Vali Yardımcısı Aydın Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada tatbikatların belirli periyotlarla yapıldığını ve sonuncusunun 2023 yılında gerçekleştirildiğini belirtti. Ergün, tatbikatın başarıyla sonuçlandığını ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığını ifade etti. İlgili tüm ekiplere teşekkür ederek, tatbikatın detaylarını paylaştı.

Kastamonu Havalimanı'nda uçak kazası tatbikatı gerçekleştirildi.

Kastamonu Havalimanı'nda uçak kazası tatbikatı gerçekleştirildi.

Kastamonu Havalimanı'nda uçak kazası tatbikatı gerçekleştirildi.

Kastamonu Havalimanı'nda uçak kazası tatbikatı gerçekleştirildi.

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