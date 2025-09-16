Kastamonu Taşköprü'de Orman Yangını Büyümeden Söndürüldü
Kısa müdahale sonucu kontrol altına alındı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
İlçeye bağlı Tekçam İşletme Şefliği mevkisinde ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Bölgede soğutma çalışması yapıldı ve yangının tamamen söndürüldüğü bildirildi.