Katar, Ateşkes Anlaşmasının İkinci Aşamasını Görüşmek İçin Çalışmalara Başladı

Katar'dan Ateşkes Anlaşmasına İlişkin Açıklama

Katar, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması için müzakerelere başlamayı planladıklarını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında konuya dair önemli bilgiler paylaştı.

Müzakerelerin Başlama Süreci

Ensari, "Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerin başlaması için gerekli atmosferin hazırlıklarına devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Müzakerelerin 19 Ocak'tan itibaren 16. gününde başlaması planlanıyor. Ancak, Ensari, koşulların uygun olması halinde bu sürecin daha önce başlayabileceğini belirtti.

Ateşkes Anlaşmasındaki Durum

Ensari, anlaşmaya dair şu ana kadar ciddi bir ihlal yaşanmadığını, yaşanan olayların ise ateşkes anlaşmasını etkileyecek bir düzeyde olmadığını vurguladı. Ayrıca, Tel Aviv'in talep ettiği İsrailli esir Arbel Yehud'un, Cuma gününden önce teslim edileceği ve teslim zamanının hala görüşüldüğü ifade edildi.

Filistinlilerin Dönüş Süreci

Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin güneyden kuzeye dönüşüyle birlikte, Katar-Mısır komitesi çalışmalarına başladı. Ensari, komitenin sadece kuzeye dönen araçları denetlemekle görevli olduğunu ve bu görevin fazla büyütülmemesi gerektiğini söyledi.

Ayrıca, Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın her iki tarafının açılış tarihi hakkında henüz net bir bilgi bulunmadığını da belirtti. 70 Filistinlinin varış yerleri konusunda çalışmalar sürdürüldüğü de aktarıldı.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Arabulucu ülke Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de bir ateşkes ve esir takası konusunda anlaşma sağlandığını duyurmuştu. Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, 33 İsrailli esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esirin serbest bırakılması öngörülüyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadını serbest bırakmıştı. Öte yandan, İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Bodrum Çörak Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.