Katar'dan Ben-Gvir'in Sinagog Çağrısına Sert Yanıt

Katar, Mescid-i Aksa'daki Sinagog Çağrısını Kınıyor

Katar, İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme teklifini sert bir şekilde kınadı. Katar Dışişleri Bakanlığı, Ben-Gvir'in bu açıklamalarının, Mescid-i Aksa’nın tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeye yönelik çabaların bir parçası olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Açıklamada, "Katar, işgalci İsrail hükümetinin Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir’in Müslümanların duygularını tahrik eden açıklamalarını kınıyor" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, bu tür "kışkırtıcı" söylemlerin, Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlama çabalarına olumsuz etki yaratacağı uyarısında bulunuldu.

Uluslararası Topluma Çağrı

Katar, uluslararası toplumun Kudüs ve buradaki mukaddes değerlerin korunması konusundaki hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmesi ve "işgalci" İsrail’e karşı acil önlemler alması gerektiğini vurguladı.

Ben-Gvir'in Açıklamaları

Aşırı sağcı Ben-Gvir, İsrail Ordu Radyosu'na verdiği demeçte, mevcut politikaların Yahudilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmelerine olanak tanıdığını savundu. Kendisine yöneltilen "Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa eder misiniz?" sorusuna Ben-Gvir, "Evet" yanıtını vermişti.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Ben-Gvir'in ifadelerine karşılık Mescid-i Aksa’daki statünün değişmediği yönünde açıklamada bulundu.