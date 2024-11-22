DOLAR
34,49 -0,22%
EURO
36,14 0,23%
ALTIN
2.957,47 0,08%
BITCOIN
3.395.829,94 -0,37%

Katar Emiri ve İspanya Başbakanı, Gazze ve Lübnan'daki Durumu Değerlendirdi

Katar Emiri Şeyh Temim ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze ve Lübnan'daki gelişmeleri telefon görüşmesinde ele aldı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 01:28
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 01:28
Katar Emiri ve İspanya Başbakanı, Gazze ve Lübnan'daki Durumu Değerlendirdi

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze Şeridi ve Lübnan'daki güncel durumu değerlendirmek üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmenin ana gündem maddesi Gazze Şeridi, işgal altındaki Filistin toprakları ve Lübnan'daki son gelişmelere odaklandı. İki lider, bölgedeki durumun yanı sıra, ülkeleri arasında işbirliğini güçlendirme yollarını da ele aldı.

Bu görüşme, dünya gündemindeki kritik meselelerin ele alındığı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve uluslararası ilişkilerde işbirliğinin önemini vurguluyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail'de Netanyahu'nun Yardımcısı Gizli Belgeleri Sızdırmaktan Suçlandı
2
Fatih Osmanlı'dan Ahıska Türklerinin Sürgünü Konulu Kısa Film
3
İsrail Ordusunun Gazze'deki Hastaneye Saldırısı: Jeneratör Bombalandı
4
Beylikdüzü'nde Kuyumcu Dükkanına Silahlı Saldırı: 28 Mermi Atıldı
5
Engin Altan Düzyatan ile 'Dünya Varmış' Filminin Gala Gecesi
6
Tekirdağ'da Dolandırıcılık Operasyonu: 8 Zanlı Tutuklandı
7
Özgür Özel Çayırhan Termik Santrali'nde Madencilerle Dayanışma İçinde

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar