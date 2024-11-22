Katar Emiri ve İspanya Başbakanı, Gazze ve Lübnan'daki Durumu Değerlendirdi

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze Şeridi ve Lübnan'daki güncel durumu değerlendirmek üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmenin ana gündem maddesi Gazze Şeridi, işgal altındaki Filistin toprakları ve Lübnan'daki son gelişmelere odaklandı. İki lider, bölgedeki durumun yanı sıra, ülkeleri arasında işbirliğini güçlendirme yollarını da ele aldı.

Bu görüşme, dünya gündemindeki kritik meselelerin ele alındığı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve uluslararası ilişkilerde işbirliğinin önemini vurguluyor.

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