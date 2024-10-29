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Katar, Gazze'de Ateşkes İçin Arabuluculuk Çabalarını Sürdürüyor

Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de ateşkes için yoğun görüşmelere devam ettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 22:58
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 22:58
Katar, Gazze'de Ateşkes İçin Arabuluculuk Çabalarını Sürdürüyor

Katar'dan Gazze'de Ateşkes İçin Yoğun Çabalar

Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de kalıcı ateşkes sağlamak amacıyla arabuluculuk çalışmalarını devam ettirdiğini duyurdu. Bakanlık Sözcüsü Macid el-Ensari, Doha'da düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İlerleme Kaydedildi

Ensari, Gazze'deki ateşkes görüşmelerine dair "Bir anlaşmaya varılmasını umut ediyoruz" ifadelerini kullandı. Önceki gün Katar'da gerçekleştirdikleri görüşmelere vurgu yapan Ensari, taraflar arasında görüşlerin yakınlaştığını ve ortak bir anlayış geliştirme konusunda ilerleme sağlandığını belirtti.

Görüşme Takvimi Hakkında Bilgi Yok

Yeni bir görüşme turunun tarihine dair bilgi vermeyen Ensari, şu anda yoğun iletişimlerin sürdüğünü ifade etti. Hem Lübnan’da gerginliği azaltma hem de Gazze Şeridi’nde savaşı sona erdirme çabalarının devam ettiğini dile getirdi.

Ortak Çalışmalar ve Hedefler

Ensari, bu çabaların ABD ve Mısır ile işbirliği içinde yürütüldüğünü belirtti. Ayrıca, "Kalıcı ateşkes için arabulucu ortaklarımızla her fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

İsrail Meclisi ve Esir Takasları

İsrail Meclisi’nin, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) faaliyetlerini sonlandırmayı öngören yasa tasarısını onaylamasına karşı durduklarını belirtti. İsrail basınında, Mossad Direktörü David Barnea’nın esir takası müzakereleri çerçevesinde Doha'da bulunduğu da yer aldı.

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın 16 Ekim'de yaşanan saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, esir takası konusu yeniden müzakere edilmeye başlandı. Gazze'de Hamas'ın elinde 101 İsrailli esirin bulunduğu bildiriliyor.

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