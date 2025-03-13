Katar, Suriye'deki Geçici Anayasa Bildirgesini Destekledi

Katar, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın geçici anayasa bildirgesine imza atmasını memnuniyetle karşıladı. Bu adım, bölgesel istikrarı güçlendirecek.

Yayın Tarihi: 13.03.2025 23:00
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 23:00
Katar, Suriye'deki Geçici Anayasa Bildirgesini Destekledi

Katar, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın geçici anayasanın temel hükümlerinin belirlendiği bildirgeye imza atmasını memnuniyetle karşıladı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu tarihi adımın, geçiş sürecini düzenleyecek, kurumların inşasını ve adalet ile özgürlüklerin tesisini sağlayacak önemli bir gelişme olduğu vurgulandı.

Açıklamada, anayasal deklarasyonda yer alan unsurların, özellikle yetkilerin ayrılığı ilkesinin benimsenmesi, kalıcı bir anayasanın oluşturulması, geçiş dönemi adaletinin sağlanması ve tüm Suriyelilerin haklarının korunmasına yönelik taahhütlerin dikkate değer olduğu belirtildi.

Katar, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve halkının birliğine bağlılığını yinelerken, bu sürecin bölgesel istikrar ve dayanışmayı güçlendireceği ifade edildi. Ayrıca, Katar'ın Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve halkının özgürlük, kalkınma ve refah beklentilerine tam destek vermeye devam edeceği vurgulandı.

Suriyeli hukukçu, siyaset bilimci, öğretim üyesi ve gazetecilerden oluşan anayasa komitesi, çalışmalarını tamamlayarak geçici anayasa bildirgesini Cumhurbaşkanı Şara'ya sunmuştu. Başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda bugün düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Şara, geçici anayasanın temel hükümlerinin belirlendiği bildirgeye imza atmıştır.

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