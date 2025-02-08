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Kaya'dan Şehit Binbaşı Yetişen'in Ailesine Taziye Ziyareti

Fatma Betül Sayan Kaya, şehit Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 19:30
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 19:30
Kaya'dan Şehit Binbaşı Yetişen'in Ailesine Taziye Ziyareti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan Anlamlı Taziye Ziyareti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla yaşanan çatışmada şehit düşen Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Taziye Çadırında Başsağlığı

Kaya, şehidin yaşadığı Efeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde kurulan taziye çadırında, annesi Ayşe Gaser ve diğer yakınlarına baş sağlığı diledi. Burada, şehit Binbaşı Yetişen'in ruhu için dualar edildi.

Aile ile Görüşme

Daha sonra apartmana çıkan Kaya, Ayşe Gaser ve şehidin eşi Mesude Esin Yetişen ile bir araya gelerek, taziye dileklerini iletti.

Yanında İsimler

Kaya'nın taziye ziyaretine, AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Oğuz Kendirlioğlu ve eski AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı da eşlik etti.

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