Kayı Boyu'na Saygı: 110 Kilometre Yürüyüş Söğüt'te Sonlandı

Kayı Boyu'nun tarihi göç yolculuğuna dikkati çekmek amacıyla Kütahya'nın Domaniç ilçesinden yola çıkan 8 kişilik grup, Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 744'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri alanına ulaştı.

Ertuğrul Ocağı Derneği üyeleri, yaklaşık 110 kilometrelik parkuru 3 gün içinde katederek Söğüt'ün Dereboyu köyüne geldi. Burada 15 kişilik atlı grup ile birleşen ekip, Ertuğrul Gazi Türbesi'ne ulaşarak dua etti ve Domaniç'teki Hayme Ana Türbesi'nden getirdikleri toprağı sandukaya bıraktı.

Ertuğrul Ocağı Derneği Başkanı Orhan Şişman, gazetecilere yürüyüş boyunca geceleri yaylalarda konakladıklarını söyledi. Şişman, yürüyüşün bir dayanma ve azim sınavı olduğunu vurgulayarak, "Sabrettiğiniz, azmettiğiniz zaman engelleri nasıl aşabileceğinizi çok iyi görüyorsunuz. Aslında bu yürüyüş bir sabır, azim yürüyüşü. Osmanlı, insanlığın kurtuluşuna vesile olmuş. Bu yürüyüşe bugün de dünyanın ihtiyacı var." dedi.

Yürüyüşe katılan 79 yaşındaki Saadettin Bayram ise Hayme Ana Türbesi'nde duygulandıklarını belirterek, adeta 1290'lardan 2025'e yürüdüklerini ifade etti. Bayram, "Nihayet Ertuğrul Gazi'nin huzuruna geldik. Atamızın annesi Hayme Ana'dan getirdiğimiz toprağı da buraya bıraktık. Çok mutluyuz." diye konuştu.

