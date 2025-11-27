Kaymakam Ayşegül Yıldırım Yeşilyurt Köyünü Ziyaret Etti

Altıntaş Kaymakamlığı saha çalışmaları sürüyor

Kütahya'nın Altıntaş Kaymakamı Ayşegül Yıldırım, ziyaretler programı kapsamında Yeşilyurt köyünde incelemelerde bulundu.

Ziyaret sırasında köy halkıyla bir araya gelen Kaymakam Yıldırım, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Köy Muhtarı ile de görüşen Yıldırım, köyün genel durumu, yürütülen çalışmalar ve öncelikli ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı.

Yıldırım, köylerde sunulan kamu hizmetlerinin yakından takip edildiğini vurgulayarak vatandaşların taleplerinin değerlendirileceğini ifade etti.

Ziyaretin sonunda Kaymakam Yıldırım, köy halkına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

BAYAN KAYMAKAM KÖY KÖY DOLAŞIYOR