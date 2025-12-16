DOLAR
42,71 -0,03%
EURO
50,26 -0,11%
ALTIN
5.874,89 0,55%
BITCOIN
3.688.832,04 -0,61%

Kaynarca'da 10 Yıllık Yol Çilesi: Karaçalı Mahallesi İsyanda

Karaçalı Mahallesi'nde yaklaşık 40 haneyi etkileyen 300 metrelik toprak yolun 10 yıldır yapılmaması mahalleliyi isyan ettirdi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 13:08
Kaynarca'da 10 Yıllık Yol Çilesi: Karaçalı Mahallesi İsyanda

Kaynarca'da 10 yıllık yol sorunu mahalleyi isyan ettirdi

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Karaçalı Mahallesi Güven Sokak'ta yaklaşık 300 metre uzunluğundaki bozuk, çamurlu ve toprak yol, mahalle sakinlerinin gündeminden düşmüyor. Mahallede yaşayan yaklaşık 40 hane yıllardır süren yol probleminin bir an önce çözülmesini istiyor.

Mahalle sakinlerinin tepkisi

Sabahattin Güven sorunun uzadığını belirterek, 'Bu sorun yaklaşık olarak 10 yıldan beri devam ediyor. Mevcut ve geçmiş dönem Kaynarca Belediye başkanlarına bu yolu belirtmiştik. 300 metrelik bu yola bir türlü çözüm bulamadık. Her defasında aynı mağduriyeti yaşıyoruz. Yağmur yağdığı zamanda bu yolda yürümekte ve araçla geçmekte zorluk yaşıyoruz. Kendi imkanlarımızda yolumuzu açıyoruz ve bu şekilde ana yola ulaşmaya çalışıyoruz. Biz, bu mağduriyetten kurtulmak istiyoruz. 300 metrelik bir yol yapılamayacak yol değil' dedi.

Yavuz Tunç, 8 yıldır mahallede ikamet ettiğini belirterek, 'Bu yol hep bozuk ve çile çekiyoruz. Yağmur yağdığı zaman ayakkabılarımız çamur oluyor, yollar bozuk, çukur ve su birikintileri var. Biz ilçe belediyesinden yolumuzun bir an önce yapılmasını istiyoruz. Bu mahallede yaklaşık 40 hane var. Kadınlarımız, bakkala gidiyor eve çamurlu bir şekilde dönüyor' ifadelerini kullandı.

Senayi Altun ise araç hasarlarından şikayet ederek, '3 ayda bir araçların ön takımlarını yaptırıyoruz, arabanın tamirinden bıktık. Yolumuzun yapılmasını ivedilikle istiyoruz' dedi.

Mahalle sakinleri, yetkililerden ve Kaynarca Belediyesi'nden sorunun kalıcı çözümü için adım atılmasını bekliyor.

SAKARYA'NIN KAYNARCA İLÇESİNDE YAKLAŞIK 40 HANENİN YAŞADIĞI MAHALLENİN ÇAMURLU VE TOPRAK YOLU...

SAKARYA'NIN KAYNARCA İLÇESİNDE YAKLAŞIK 40 HANENİN YAŞADIĞI MAHALLENİN ÇAMURLU VE TOPRAK YOLU, VATANDAŞI ÇİLEDEN ÇIKARTTI

SAKARYA'NIN KAYNARCA İLÇESİNDE YAKLAŞIK 40 HANENİN YAŞADIĞI MAHALLENİN ÇAMURLU VE TOPRAK YOLU...

İLGİLİ HABERLER

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'da Tırdan 42 Afgan Kaçak Göçmen Çıktı
2
Sincan Belediyesi Kreşlerinde 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' Coşkusu
3
Yozgat Akdağmadeni'de Tarihi Objeler Ele Geçirildi
4
Mersin’de Yenilenen Manolya Parkı’na Şehit Emre Öztürk’ün Adı Verildi
5
Eskişehir'de bisiklet yüklü kamyonda yangın: İtfaiye söndürdü, polis soruşturuyor
6
Türk Telekom CDP’de 'A' Skoru ile Küresel Çevre Liderleri Arasında — Su Programı'nda 'A-'
7
Almanya'nın 10. Cumhurbaşkanı Cristian Wolf İznik Boyalıca'yı Ziyaret Etti

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi