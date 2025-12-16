Kaynarca'da 10 Yıllık Yol Çilesi: Karaçalı Mahallesi İsyanda

Kaynarca'da 10 yıllık yol sorunu mahalleyi isyan ettirdi

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Karaçalı Mahallesi Güven Sokak'ta yaklaşık 300 metre uzunluğundaki bozuk, çamurlu ve toprak yol, mahalle sakinlerinin gündeminden düşmüyor. Mahallede yaşayan yaklaşık 40 hane yıllardır süren yol probleminin bir an önce çözülmesini istiyor.

Mahalle sakinlerinin tepkisi

Sabahattin Güven sorunun uzadığını belirterek, 'Bu sorun yaklaşık olarak 10 yıldan beri devam ediyor. Mevcut ve geçmiş dönem Kaynarca Belediye başkanlarına bu yolu belirtmiştik. 300 metrelik bu yola bir türlü çözüm bulamadık. Her defasında aynı mağduriyeti yaşıyoruz. Yağmur yağdığı zamanda bu yolda yürümekte ve araçla geçmekte zorluk yaşıyoruz. Kendi imkanlarımızda yolumuzu açıyoruz ve bu şekilde ana yola ulaşmaya çalışıyoruz. Biz, bu mağduriyetten kurtulmak istiyoruz. 300 metrelik bir yol yapılamayacak yol değil' dedi.

Yavuz Tunç, 8 yıldır mahallede ikamet ettiğini belirterek, 'Bu yol hep bozuk ve çile çekiyoruz. Yağmur yağdığı zaman ayakkabılarımız çamur oluyor, yollar bozuk, çukur ve su birikintileri var. Biz ilçe belediyesinden yolumuzun bir an önce yapılmasını istiyoruz. Bu mahallede yaklaşık 40 hane var. Kadınlarımız, bakkala gidiyor eve çamurlu bir şekilde dönüyor' ifadelerini kullandı.

Senayi Altun ise araç hasarlarından şikayet ederek, '3 ayda bir araçların ön takımlarını yaptırıyoruz, arabanın tamirinden bıktık. Yolumuzun yapılmasını ivedilikle istiyoruz' dedi.

Mahalle sakinleri, yetkililerden ve Kaynarca Belediyesi'nden sorunun kalıcı çözümü için adım atılmasını bekliyor.

