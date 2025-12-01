Kaynaşlı’da heyelan sonrası yol kısa sürede açıldı
Düzce – Gırgın Mesire Alanı güzergahında müdahale
Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde, Gırgın Mesire Alanı’na çıkan güzergahta meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
Heyelan sonrası yola düşen toprak ve kaya parçaları nedeniyle yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan Kaynaşlı Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle hızla müdahale etti.
Gerçekleştirilen yoğun çalışma sonucunda yolda biriken heyelan parçaları kısa sürede kaldırılarak temizlendi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Gırgın Mesire Alanı’na çıkan yol yeniden trafiğe açıldı ve ulaşım normale döndü.
