Kaynaşlı’da heyelan sonrası yol kısa sürede açıldı

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde Gırgın Mesire Alanı yolunu kapatan heyelan, Kaynaşlı Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede temizlenerek yol tekrar trafiğe açıldı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 09:55
Düzce – Gırgın Mesire Alanı güzergahında müdahale

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde, Gırgın Mesire Alanı’na çıkan güzergahta meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Heyelan sonrası yola düşen toprak ve kaya parçaları nedeniyle yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan Kaynaşlı Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle hızla müdahale etti.

Gerçekleştirilen yoğun çalışma sonucunda yolda biriken heyelan parçaları kısa sürede kaldırılarak temizlendi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Gırgın Mesire Alanı’na çıkan yol yeniden trafiğe açıldı ve ulaşım normale döndü.

