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Kayseri 6. Bilim Şenliği Açılışı Gerçekleşti

Kayseri'de düzenlenen 6. Bilim Şenliği, büyük bir katılımla başladı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 17:23
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 17:35
Kayseri 6. Bilim Şenliği Açılışı Gerçekleşti

Kayseri 6. Bilim Şenliği Heyecanı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, TÜBİTAK'ın destekleriyle gerçekleştirilen 6. Bilim Şenliği açılışı yapıldı.

Açılış Töreni ve Anma

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısında şehit olanlar için Kur'an-ı Kerim okundu.

Başkan Büyükkılıç'tan Açıklamalar

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 50'den fazla kurumun şenliğe destek verdiğini belirtti. 100'den fazla etkinlik düzenlenecek ve öğrencilerin hem eğlenecek hem de öğrenim göreceği hedefleniyor.

Atölye Çalışmaları

Büyükkılıç, etkinlik alanında "Astronomi ve Uzay", "Nanoteknoloji ve Fizik", "Çevre ve Sıfır Atık", "İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik", "Doğa ve Sanat", "Yaşam ve Biyoteknoloji", "Enerji Teknolojileri ve Fizik", "Paleontoloji" konulu atölye çalışmaları gerçekleştirileceğini açıkladı.

TÜBİTAK'ın Katkıları

Büyükkılıç, TÜBİTAK'ın desteğiyle birçok bilim merkezi eğitmenlerinin yer alacağını ifade etti. Bu merkezler arasında DENEYAP Türkiye, Elazığ Bilim Merkezi, Denizli Bilim Merkezi, Konya Bilim Merkezi gibi birçok önemli yapı bulunmaktadır.

Bilim ve Teknoloji Vurgusu

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri'nin sadece yöresel lezzetleriyle değil, bilim ve teknoloji alanındaki etkinlikleriyle de anılması gerektiğini vurguladı.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise Türkiye'deki bilimsel faaliyetlerin önemine dikkat çekti.

Sergilenen Yerli Uçak ve Ekipmanlar

Konuşmaların ardından Büyükkılıç ve protokol üyeleri, etkinlik alanında bulunan stantları gezdi. Kayseri'deki 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından üretilen yerli uçak çeker "Rahvan" ve F-16 harici yakıt tankı da şenlikte sergilendi.

Şenlik, 27 Ekim'de sona erecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde TÜBİTAK'ın desteğiyle düzenlenen 6. Bilim...

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde TÜBİTAK'ın desteğiyle düzenlenen 6. Bilim Şenliği'nin açılışı yapıldı. Şenlik alanında "Astronomi ve Uzay", "Nanoteknoloji ve Fizik", "Çevre ve Sıfır Atık", "İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik", "Doğa ve Sanat", "Yaşam ve Biyoteknoloji", "Enerji Teknolojileri ve Fizik", "Paleontoloji" başlıklı atölye çalışmaları yer aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde TÜBİTAK'ın desteğiyle düzenlenen 6. Bilim...

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde TÜBİTAK'ın desteğiyle düzenlenen 6. Bilim Şenliği'nin açılışı yapıldı. Şenlik alanında "Astronomi ve Uzay", "Nanoteknoloji ve Fizik", "Çevre ve Sıfır Atık", "İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik", "Doğa ve Sanat", "Yaşam ve Biyoteknoloji", "Enerji Teknolojileri ve Fizik", "Paleontoloji" başlıklı atölye çalışmaları yer aldı.

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