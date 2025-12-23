DOLAR
Kayseri Bilim Merkezi'nden Sağlığa Akademik Destek: 'Bilimsel Basamak Eğitimi'

Kayseri Bilim Merkezi, 20-21 Aralık 2025'te düzenlediği 'Bilimsel Basamak Eğitimi' ile sağlık öğrencileri ve profesyonellere araştırma ve akademik yazım becerileri kazandırdı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 10:38
Kayseri Bilim Merkezi'nden Sağlığa Akademik Destek: 'Bilimsel Basamak Eğitimi'

Kayseri Bilim Merkezi'nden sağlık alanına akademik destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde faaliyetlerini sürdüren Kayseri Bilim Merkezi, sağlık alanında eğitim gören ve çalışan bireylere yönelik önemli bir akademik programa ev sahipliği yaptı. 'Bilimsel Basamak Eğitimi' başlıklı program, katılımcılara bilimsel araştırma süreçleri ve akademik yazım konusunda kapsamlı yetkinlikler kazandırmayı amaçladı.

Programın kapsamı ve hedef kitlesi

Eğitim, 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi ve sağlık alanında lisans ve lisansüstü eğitim alan öğrenciler ile sahada görev yapan profesyonellere yönelik olarak planlandı. İki gün süren programda katılımcılara hem teorik bilgi hem de pratik uygulama imkanları sunuldu.

Ele alınan başlıklar

Program süresince bilimsel düşünme sistematiği, araştırma etiği, literatür tarama yöntemleri, hipotez oluşturma ve proje tasarımı gibi temel konular işlendi. Ayrıca akademik metin yazımı, etkili sunum teknikleri ve bilimsel makale değerlendirme konularında uygulamalı atölye çalışmaları yapıldı.

Eğitimin temel hedefi, sağlık alanındaki bilimsel çalışmaların niteliğini yükseltmek ve araştırmacıların akademik süreçlerde daha yetkin hale gelmesini sağlamak olarak açıklandı. Program sonunda katılımcıların bilimsel araştırma planlama ve akademik yazım konularında sağlam bir altyapıya sahip olmaları hedeflendi.

Dr. Memduh Büyükkılıç'ın bilim ve eğitime verdiği önem doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kayseri Bilim Merkezi, 'Bilimsel Basamak Eğitimi' ile akademik gelişimi desteklemeye ve bilimsel üretime katkı sunmaya devam etti.

