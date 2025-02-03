Kayseri'de 10 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de Firari Hükümlü Operasyonu

Kayseri'de, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.K. (28), düzenlenen bir operasyonla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentteki aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Operasyon Sonucu Hükümlü Yakalandı

Düzenlenen operasyonda, hakkında "yağma" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K., saklandığı adreste ele geçirildi. Yakalanan hükümlü, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü, benzer durumdaki diğer aranan kişilerle ilgili de operasyonların devam edeceğini belirtti.