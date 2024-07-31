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Kayseri'de 250 Bin Liralık Ziynet Eşyası Hırsızlığı

Kayseri'de gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si ziynet eşyası hırsızlığı nedeniyle tutuklandı. Olayın detayları ve zanlıların geçmişi.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 20:28
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 20:28
Kayseri'de 250 Bin Liralık Ziynet Eşyası Hırsızlığı

Kayseri'de Hırsızlık Olayı Üzerine Operasyon

Kayseri'de, evden 250 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 3 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Zanlıların Yakalanması

Yapılan fiziki ve teknik çalışmalar sonucunda, olayın şüphelileri olarak belirlenen G.D.Ç. (38), A.T. (19) ve S.Ç. (31) etkin bir şekilde gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan G.D.Ç. ve A.T. tutuklandı, S.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçmişteki Suç Kayıtları

Yapılan araştırmalarda, G.D.Ç.'nin 13, S.Ç.'nin ise 44 hırsızlık suçundan kaydı olduğu belirlendi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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