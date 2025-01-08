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Kayseri'de 3 Kişinin Ölümüyle Sonuçlanan Otobüs Kazası Devam Ediyor

Kayseri'de 3 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasının sürücüsünün yargılanma süreci devam ediyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 14:58
Kayseri'de 3 Kişinin Ölümüyle Sonuçlanan Otobüs Kazası Devam Ediyor

Kayseri'de Otobüs Kazasında Yargılama Süreci

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yaşanan ve biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı otobüs kazası ile ilgili sürücünün yargılanmasına devam ediliyor.

Duruşmada Neler Yaşandı?

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya, maktul Hilmi Eymen Dinleyici'nin (10) annesi A.B. ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan sanık B.K. duruşmaya katılmazken, anne A.B. ifadesinde, eski eşinin kendisinden habersiz olarak oğlunu deprem bölgesine götürmeye çalıştığını öne sürdü.

Kazayı görmediğini belirten A.B, sanıktan şikayetçi olduğunu ifade etti. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

Kazanın Detayları

B.K. idaresindeki İstanbul Bağcılar Belediyesine ait 34 FIR 436 plakalı otobüs, 6 Nisan 2023'te Gürün-Pınarbaşı yolunun 48. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi. Bu elim kazada Hayri Ay (48), Atakan Sırbudak (48) ve Hilmi Eymen Dinleyici (10) hayatlarını kaybederken, 19 kişi yaralandı.

Otobüstekilerin, deprem bölgesi Malatya'dan görevden dönen Bağcılar Belediyesi personeli ile çalışanlarının eşleri ve çocukları olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan B.K., daha sonra serbest bırakılmış ancak hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan dava açılmıştır.

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