Kayseri'de 3 sürücüye 51 bin 538 lira ceza: Drift yapanın ehliyetine 60 gün el konuldu

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal medya ihbarları üzerine harekete geçti

Kayseri'de trafik kurallarına uymayan 3 sürücüye 51 bin 538 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan "drift atarak çevreye rahatsızlık veriyor", "kurallara uyalım lütfen" ve "İldem C 8 park içi yolunda aracını park etmiş" konulu paylaşımlarla ilgili çalışma başlattı.

Drift yapan aracı tespit eden ekipler, sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 48 bin 559 lira cezai işlem uygulayarak, ehliyetine 60 gün süreyle el koydu.

Diğer 2 araç sürücüsüne ise toplam 2 bin 979 lira cezai işlem uygulandı.