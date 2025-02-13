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Kayseri'de 33 yıl aradan sonra kayıp kız kardeş cinayetinde yargılama devam ediyor

Kayseri'de 33 yıl önce kaybolan kız kardeşinin öldürüldüğü iddia edilen sanığın davasında heyecan dorukta.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 18:47
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 18:47
Kayseri'de 33 yıl aradan sonra kayıp kız kardeş cinayetinde yargılama devam ediyor

33 Yıl Önce Kaybolan Kız Kardeşin Cinayet Davası Devam Ediyor

Kayseri'de, 33 yıldır kayıp olan kız kardeşi H.T.'yi öldürdüğü öne sürülen sanık Y.T.'nin yargılanmasına devam edildi. Dava, 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Duruşmaya tutuklu sanık Y.T, avukatı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı katıldı.

Sanık Y.T., duruşmada önceki ifadelerini tekrar ettiğini kaydederek, 1992 yılında kayıp olan kız kardeşini, ağabeyleri ve annesi ile birlikte Kayseri'ye getirdiklerini ifade etti. Y.T., ağabeyi M.T’nin kız kardeşini kendi evine götürdüğünü belirtecek şekilde, "Kız kardeşimi göremeyince kendisine, 'H.T. nerede?' diye sordum. O da, 'Almanya'ya gönderdim.' dedi. 2-3 hafta sonra tekrar gittiğimde ise, 'H.T'yi öldürdük, denize attım. Bunu hiç kimseye demeyeceksin.' diyerek beni tehdit etti." dedi.

Sanık, korkusundan annesine bu durumu anlattığını, ancak bu bilginin zamanla duyulduğunu söyledi. Y.T, kis kardeşinin kaybolduğu günden bu yana hiçbir haber alamadığını ve suçsuz olduğunu ifade ederek beraatini talep etti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen S.K. ise kayıp kız kardeşinin nerede olduğunu sorduğunda ağabeyinin her seferinde farklı yanıtlar verdiğini dile getirdi. S.K, "Ağabeyim, 'Yurt dışına gitti, araştırma yapma yoksa seni de onun yanına gönderirim.' diyerek beni tehdit etti." dedi. S.K., aynı zamanda sanık ve ağabeyinin kendisini de öldürmeyi planladığını, ancak dışarıdan gelen motor sesi sayesinde bu planın bozulduğunu öne sürdü.

Duruşmada iki tanık ise kayıp H.T.'nin gömülü olduğu yeri bildiklerini ifade ederek, mahkeme heyetinin, kayıp kadının gömülü olduğu iddia edilen yerde keşif yapılmasına karar vermesi sonucu duruşma ertelendi.

Öte yandan, Y.T., daha önce 10 Haziran 2021'de ağabeyi M.T. ve eski yengesi F.Ö.’yü iple boğarak cesetlerini bahçedeki tandıra gömmekten 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanarak ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası almıştı.

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