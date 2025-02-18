Kayseri'de 5 Ayrı Suçtan Aranan Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de 5 suçtan aranan Y.A., saklandığı evde yakalandı. Emniyet ekipleri, ikamette ruhsatsız tabanca buldu.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 17:27
Kayseri'de 5 Ayrı Suçtan Aranan Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de Suçlu Takibi Başarıyla Tamamlandı

Kayseri'de, 5 ayrı suçtan aranan şüpheli Y.A. (27), saklandığı ikamette Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yapılan çalışmalarda, hırsızlık ve silahla tehdit suçlarından aranan Y.A., düzenlenen operasyon kapsamında yakalandı. Şüphelinin saklandığı adreste gerçekleştirilen aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 4 fişek bulundu.

Şüpheli Y.A.'nın emniyetteki işlemleri devam etmektedir. Bu olay, Kayseri'de suç önleme çalışmalarının ne denli etkin bir şekilde yürütüldüğünün bir göstergesi.

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