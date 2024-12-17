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Kayseri'de Balkondan Düşen Kadın Yaralandı

Kayseri'de 3. kattaki evinin balkonundan düşen 25 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 14:07
Kayseri'de Balkondan Düşen Kadın Yaralandı

Kayseri'de Balkondan Düşme Olayı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Tavlusun Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 3. katındaki balkondan düşen B.K. (25) yaralandı. Olay, 1846 Sokak'taki Basın Sitesi'nde meydana geldi.

Olayın Detayları

Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi. İlk müdahaleye orada gerçekleştirilen B.K., ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yaralı kadının sağlık durumu hakkında bilgi verilmesi bekleniyor.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3. kattaki evinin balkonundan düşerek yaralanan kadın hastaneye...

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3. kattaki evinin balkonundan düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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