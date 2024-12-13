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Kayseri'de Bıçaklama Olayı: Gözaltı Sayısı 9'a Çıktı

Kayseri'nin Develi ilçesinde bıçaklanarak öldürülen Sefa Ö. olayıyla ilgili gözaltı sayısı 9'a yükseldi.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 02:05
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 02:05
Kayseri'de Bıçaklama Olayı: Gözaltı Sayısı 9'a Çıktı

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınanların sayısı 9'a çıktı.

Develi Sanayi Sitesi 2. Cadde'de 36 yaşındaki Sefa Ö'nün, 26 yaşındaki N.U. tarafından bıçakla öldürülmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 8 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğüne götürülerek gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Olay anına dair bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler de ortaya çıktı. Kayıtlarda, iki grup arasındaki tartışmanın ardından N.U.'nun, arkasından koşarak Sefa Ö.'yü bıçakladığı ve yaralının bir otomobille hastaneye götürüldüğü anlar dikkat çekiyor.

Olay, 9 Aralık tarihinde Develi Sanayi Sitesi 2. Cadde'de meydana geldi. Sefa Ö., yaşadığı bıçak yarası sonrası Develi Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, N.U. o gece gözaltına alınmıştı.

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