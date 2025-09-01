DOLAR
Kayseri'de bıçaklı kavga: Taksi şoförü M.D. hayatını kaybetti

Kayseri Kocasinan'da çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan taksi şoförü M.D., kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 22:27
Kayseri'de bıçaklı kavga: Taksi şoförü M.D. yaşamını yitirdi

GÜNCELLEME

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi'nde ticari taksi şoförü M.D. ile H.Ş. arasında belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma büyüdü.

Tartışma sırasında H.Ş., yanında bulunan bıçakla M.D.'yi yaraladı. Ağır yaralanan taksi şoförü, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı; müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen vatandaşlardan Muhammed Çoban, gazetecilere olay sırasında yaralıya yardım ettiklerini anlattı: "Eline taş alıp adama atmaya çalıştığında yere yıkıldığını söylediler. Su vermeye, bildiğimiz sağlık yöntemlerini uygulamaya çalıştık. Uyanık tutmaya çalıştık. Kan akan yeri kapattık. Nabzına baktık ama düşüyordu. Ambulans gelip götürdü."

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

