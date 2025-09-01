Kayseri'de bıçaklı kavga: Taksi şoförü M.D. hayatını kaybetti

Kayseri'de bıçaklı kavga: Taksi şoförü M.D. yaşamını yitirdi
GÜNCELLEME
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi'nde ticari taksi şoförü M.D. ile H.Ş. arasında belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma büyüdü.
Tartışma sırasında H.Ş., yanında bulunan bıçakla M.D.'yi yaraladı. Ağır yaralanan taksi şoförü, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı; müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen vatandaşlardan Muhammed Çoban, gazetecilere olay sırasında yaralıya yardım ettiklerini anlattı: "Eline taş alıp adama atmaya çalıştığında yere yıkıldığını söylediler. Su vermeye, bildiğimiz sağlık yöntemlerini uygulamaya çalıştık. Uyanık tutmaya çalıştık. Kan akan yeri kapattık. Nabzına baktık ama düşüyordu. Ambulans gelip götürdü."
Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.