Kayseri'de Bıçaklı Kavgada Ölen Taksi Şoförü M.D. Defnedildi

Kayseri Kocasinan'da bıçaklı kavgada yaşamını yitiren taksi şoförü M.D., Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 17:33
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 17:37
Cenaze töreni ikindi namazının ardından yapıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden taksi şoförü M.D.'nin cenazesi toprağa verildi.

Yakınları tarafından Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınan M.D.'nin cenazesi Şehir Mezarlığı'na getirildi. Burada bulunan Hulusi Akar Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından M.D.'nin naaşı defnedildi.

Dün Argıncık Mahallesi'nde taksi şoförü M.D. ile H.Ş. arasında çıkan kavgada, H.Ş.'nin bıçakla yaraladığı M.D., kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis, olayla ilgili şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

