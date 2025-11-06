Kayseri'de Direksiyon Başında Uyuyan Alkollü Sürücü Kaldırıma Çıktı

Kayseri'de direksiyon başında uyuyan B.İ., kaldırıma çıktı; 1.74 promil alkollü bulundu, 9 bin 267 TL ceza ve ehliyetine 6 ay el konuldu; adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 06:20
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 06:20
Kayseri Melikgazi'de direksiyon başında uyuyan sürücü, kaldırıma çıktıktan sonra da uyumaya devam etti. Olay, çevredeki vatandaşların müdahalesi ve güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonlandı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi Erkilet Bulvarında meydana gelen kazada; B.İ. idaresindeki 38 ALM 385 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon başında uyuması sonucu kaldırıma çıktı.

Kaldırıma çıktıktan sonra da uyumaya devam eden sürücüyü gören vatandaşlar, yardım amaçlı yanına giderek uyandırdı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sürücü sağlık ekiplerinin tedavi talebini reddetti.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde B.İ.'nin 1.74 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Öte yandan, alkol oranının 1 promilin üzerinde olması nedeniyle B.İ. hakkında adli işlem başlatıldı ve ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

