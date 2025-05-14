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Kayseri'de Elektrikli Taşımacılığı Destekleyen Rüzgar Enerjisi Santrali Tanıtıldı

Kayseri'de toplu taşımayı destekleyen Rüzgar Enerjisi Santrali tanıtıldı, proje elektrik giderlerini azaltacak.

Yayın Tarihi: 14.05.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 16:02
Kayseri'de Elektrikli Taşımacılığı Destekleyen Rüzgar Enerjisi Santrali Tanıtıldı

Kayseri'de Rüzgar Enerjisi Santrali Tanıtıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Rüzgar Enerjisi Santrali (RES), şehir içi toplu ulaşımda kullanılan raylı sistem ve elektrikli otobüslerin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla tanıtıldı. İncesu ilçesinde yer alan RES'in enerji türbinlerinin bulunduğu bölgede gerçekleştirilen tanıtım programına Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve kurum yöneticileri katıldı.

Proje Hakkında Açıklamalar

Proje ile ilgili bilgi veren Büyükkılıç, elde ettikleri başarıyı ve sonuçlarını paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Ulaşım AŞ'nin en büyük gider kalemlerinden birinin elektrik olduğunu belirten Büyükkılıç, "Bu proje ile bu giderden kurtulmuş olduk. Normal şartlarda bir RES'in devreye alınması 2 yıl sürerken, biz burayı 9 ayda faaliyete geçirdik ve 13 günde tam 1,5 milyon kilovatsaat elektrik ürettik," dedi.

Büyükkılıç, projenin hayata geçmesi için toplam 24 kuruldan 35 görüş ve onay alındığını aktararak, "Bu proje 4 yıl içinde kendisini amorti edecek. 7 megavatlık 3 türbinden oluşan santral, yıllık 60 milyon kilovatsaat elektrik üretimi yapacak ve yılda 250 milyon lira gelir sağlayacak. Yatırımın maliyeti ise 1 milyar lira olarak hesaplandı. Bu kalıcı bir yatırım, emeği geçenlere teşekkür ediyorum," diye ekledi.

Yüklenici Firmadan Açıklama

Yüklenici firmanın üst yöneticisi Samet Koç da projeyi kısa sürede tamamladıklarını belirterek, "1 Temmuz 2024'te kontratı imzaladık ve Ocak ayında kurulumu tamamladık. Test süreçleri sona erdi ve projemiz 1 aydır çalışıyor," şeklinde konuştu.

Ulaşım AŞ Genel Müdürü Açıklamalarda Bulundu

Kayseri Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mehmet Canbulut, kurumlarının yıllık elektrik sarfiyatının 30 milyon kilovatsaat olduğunu, RES projesi ile ihtiyaçlarının iki katı kadar elektrik üreteceklerini bildirdi. Konuşmaların ardından katılımcılara sistem hakkında detaylı bilgi verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesince hayat geçirilen, şehir içi toplu ulaşımda kullanılan raylı...

Kayseri Büyükşehir Belediyesince hayat geçirilen, şehir içi toplu ulaşımda kullanılan raylı sistem ve elektrikli otobüslerin enerji ihtiyacını karşılayan Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) tanıtıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesince hayat geçirilen, şehir içi toplu ulaşımda kullanılan raylı...

Kayseri Büyükşehir Belediyesince hayat geçirilen, şehir içi toplu ulaşımda kullanılan raylı sistem ve elektrikli otobüslerin enerji ihtiyacını karşılayan Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) tanıtıldı.

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