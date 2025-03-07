Kayseri'de 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' Gençleri Sevindiriyor

Kayseri'de gençlere 150 bin lira faizsiz kredi sunan projenin eğitimleri başladı. Evlilik hazırlığı yapanlar büyük bir destek görüyor.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 16:13
Kayseri'de 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' Gençleri Sevindiriyor

Kayseri'de, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi', aile kurmayı hedefleyen gençlerin yüzünü güldürüyor. Proje kapsamında 150 bin lira faizsiz kredi imkanı sunulması, gençlerin evliliğe adım atmalarında önemli bir destek sağlıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimin açılışında konuşan İl Müdürü Arzu Çıngır, bu projenin amacının gençleri evliliğe teşvik etmek ve ekonomik anlamda katkı sağlamak olduğunu vurguladı. Nikah tarihlerini aldıkları belirtilen gençlerin eğitimlere katılım sağlaması dikkat çekti.

Çıngır, “Herkes evlenir ama herkes eş ve çift olamıyor. Çiftlerin gerçek hayatta birlikte olabilmelerini sağlamak için gerekli altyapıyı oluşturmayı istiyoruz. Kayseri'de şu ana kadar 267 başvuru yapıldı ve başvurular devam ediyor.” şeklinde konuştu.

Eğitime katılan ve nisan sonunda evlenmeyi planlayan Batuhan Yeter, kredinin kendilerine önemli bir katkı sağlayacağını ifade etti. Yeter, düğün hazırlıklarının bitmeyeceğini belirterek eğitimlerin faydalı olacağına inandığını dile getirdi.

Temmuz ayında dünya evine girmeye hazırlanan Cebrail Yılmaz ise, ekonomik koşulların zorluklarına dikkat çekerek kredinin yararlı olduğunu ifade etti. Nişanlısıyla beraber eğitime katılan Hüseyin Titiz, “Düğün ve nişan salonu gibi ihtiyaçlarımızı karşılayacağımızı düşünüyorum. Bu eğitimi mantıklı buldum.” dedi.

Temmuz ayında evlenecek olan Sümeyye Çakır, projenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirtirken, nikah tarihlerini aldıklarını ve eğitimlere katılacaklarını duyurdu. Ayrıca, nişanlısı Samet Yıldız, eğitimlerin aile yapısının güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Program kapsamında, kurum psikologları tarafından nişanlı çiftlere iletişim ve ailenin önemi gibi konularda eğitim verilmektedir.

Kayseri'de, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca aile kurma yolunda ilk adımı atan gençlere 150...

Kayseri'de, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca aile kurma yolunda ilk adımı atan gençlere 150 bin lira faizsiz kredi sunan "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamındaki eğitimler başladı. Eğitimin açılışına Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır (sağ 2) da katıldı.

Kayseri'de, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca aile kurma yolunda ilk adımı atan gençlere 150...

Kayseri'de, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca aile kurma yolunda ilk adımı atan gençlere 150 bin lira faizsiz kredi sunan "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamındaki eğitimler başladı. Eğitimin açılışına Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır (sağ 2) da katıldı.

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