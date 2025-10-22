Kayseri'de Eyüp Kaplan evinin önünde tüfekle vurularak hayatını kaybetti

Kayseri Kocasinan'da Eyüp Kaplan, Mimarsinan Mahallesi'nde evinin önünde tüfekle vurularak ağır yaralandı; kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, Ö.G. ve S.Ş.'yi arıyor.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 10:35
Olayın ayrıntıları

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde kimliği belirsiz şüpheliler, Eyüp Kaplan'a evinin önünde henüz bilinmeyen nedenle tüfekle ateş açtı.

Kaplan saldırıda ağır yaralanırken, zanlılar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaplan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis çalışması

Olay yerinde inceleme yapan emniyet güçleri, saldırıyla bağlantılı olduğu belirtilen Ö.G. ve S.Ş.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yaralının hayatını kaybettiği bilgisi eklendi.

