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Kayseri'de Filistin'e Destek Gösterisi: İsrail'in Saldırılarına Tepki

Kayseri'de Anadolu Gençlik Derneği, İsrail'in Filistin'deki saldırılarını protesto etti.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 20:27
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 20:27
Kayseri'de Filistin'e Destek Gösterisi: İsrail'in Saldırılarına Tepki

Kayseri'de, Anadolu Gençlik Derneği üyeleri ve bölge halkı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto ederek seslerini duyurdu. Gösteri, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Bürüngüz Camisi önünde gerçekleşti.

Etkinliğe katılan grup üyeleri, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak destek gösterdiler. Derneğin Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin, grup adına yaptığı konuşmada, İsrail’in gerçekleştirdiği katliamların boyutunu vurguladı. Şahin, başta çocuklar olmak üzere birçok kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

Toplantıda, tüm dünyanın yalnızca saldırıları izlemekle yetindiğini belirten Şahin, bebeklerin aç bırakıldığını, hastane ve okulların yıkıldığını ifade etti. "Filistin yalnız değildir. Gazze asla teslim olmayacaktır. Direniş kazanacak, siyonizm yıkılacaktır" sözleriyle destek mesajı verdi.

Şahin, Özgür Kudüs için tüm topluluğun güç birliği yapacağına dair söz verdi: "Zalim siyonistler ve tüm dünya şahit olsun ki mukaddes şehrimiz Kudüs'ü, mukaddes mabedimiz Mescid-i Aksa'yı korumak için bütün gücümüzle takatimizin sonuna kadar çalışacağız."

Etkinlik sırasında, Kur'an-ı Kerim okundu ve hayatını kaybeden Filistinliler için dualar edildi.

Kayseri'de, Anadolu Gençlik Derneği üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in Filistin'e yönelik...

Kayseri'de, Anadolu Gençlik Derneği üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Bürüngüz Camisi önünde toplanan grup üyeleri, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

Kayseri'de, Anadolu Gençlik Derneği üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in Filistin'e yönelik...

Kayseri'de, Anadolu Gençlik Derneği üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Bürüngüz Camisi önünde toplanan grup üyeleri, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

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