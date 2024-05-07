Kayseri'de firari FETÖ üyesi emniyet müdürü yakalandı

Firari şahsın, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından otomobiliyle seyir halindeyken gözaltına alındığı bildirildi.



Kayseri'de, terör örgütü FETÖ üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari durumda olan bir emniyet müdürü, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalandı.

Firari şahsın, polis ekipleri tarafından otomobiliyle seyir halindeyken durdurulup gözaltına alındığı belirtildi. A.K. isimli şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

