Kayseri'de Geç Kalan MSÜ Adayları İçin Polis Desteği

Kayseri'de MSÜ sınavına geç kalan öğrencilere polis ekipleri tarafından ulaşım yardımı sağlandı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 15:12
Kayseri'de Geç Kalan MSÜ Adayları İçin Polis Desteği

Kayseri'de Geç Kalan MSÜ Adayları İçin Polis Desteği

2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, Kayseri'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirildi. Sınav saat 10.15'te başladı ve bazı öğrenciler zamanında yetişemedi.

Geç kalan öğrencilere yardım etmek amacıyla Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri devreye girdi. Ekipler, kavşaklarda ve güzergahlarda trafik akışını düzenleyerek, öğrencilere daha hızlı ulaşım imkanları sağladı.

Polis ekipleri, sınava yetişmek için yardım talep eden bazı adayları ekip araçları ile okullarına götürdü. Bu destek sayesinde birçok öğrenci, önemli sınava zamanında ulaşma imkanı buldu.

Öğrenci aileleri, çocuklarını sınava yetiştiren polislere teşekkürlerini iletti ve bu desteğin ne kadar önemli olduğunu vurguladılar.

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